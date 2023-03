Triomphe de Pogacar à sa première participation

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Cyclisme. Paris-Nice – Dernière étape

Tadej Pogacar, irrésistible vainqueur de la dernière étape hier sur la Promenade des Anglais, a remporté Paris-Nice dès sa première participation, devant le Français David Gaudu qui a réussi à s’intercaler dans le duel au sommet entre le Slovène et le Danois Jonas Vingegaard.

Maillot jaune sur le dos, le Slovène d’UAE s’est

envolé dans le col d’Eze, la dernière ascension de cette 81e

édition, pour remporter en solitaire sa troisième victoire d’étape

avec 33 secondes d’avance sur Vingegaard et Gaudu. Au classement

général, il finit 53 secondes devant Gaudu et 1 min 38 sec devant

Vingegaard qui l’avait détrôné sur le Tour de France l’an passé.

« Je n’avais encore jamais participé à cette course. Ça a

toujours été mon but de gagner Paris-Nice, c’était même…