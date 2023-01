Trois hommes arrêtés et 6 armes à feu saisies par les gendarmes au Marin

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Trois personnes sont actuellement en garde à vue, après avoir été interpellées hier au Marin (mercredi 11 janvier), dans deux affaires distinctes de vols à main armée.

Des armes, des produits stupéfiants, des objets volés… Le groupement tactique de la gendarmerie et les renforts arrivés depuis le 22 novembre sur le territoire continuent d’avoir des résultats sur le terrain.

Hier, sous la houlette du groupement tactique qui planifie, coordonne et déploie nuit et jour des actions de sécurisations, les militaires ont procédé à trois interpellations « sensibles ».

Au Marin, ce sont d’abord deux auto-stoppeurs qui ont été dépouillés de leurs affaires personnelles par le conducteur d’un véhicule qui venait de les prendre en stop. Ce dernier les a menacés avec une arme de poing.

Fusils de chasse et pistolet

Rapidement alertés, les militaires ont été déployés sur le terrain ont mis en place un dispositif d’interception. Le mis en cause a refusé d’obtempérer et percuté le véhicule des gendarmes. Il a été finalement interpellé et placé en garde à vue. Une arme a été retrouvée dans sa voiture.

Le même jour, également au Marin, dans le cadre d’une autre enquête judiciaire en cours pour un vol à main armée, la gendarmerie a procédé à l’interpellation de deux suspects. Et la perquisition a été plus que payante : à leur domicile, les forces de sécurité ont découvert quatre fusils de chasse, un pistolet, un scooter dérobé et des produits stupéfiants. Les agresseurs présumés sont toujours en garde à vue ce jeudi après-midi.