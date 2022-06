Trois séismes sous la montagne Pelée en une semaine

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

L’activité est restée faible sous la montagne Pelée entre le 10 et le 17 juin, selon l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique.

Entre le 10 et le 17 juin, l’OVSM a enregistré au moins 3 séismes de type volcano-tectonique (quatre la semaine précédente), dont 2 séismes de magnitude inférieure à 0.1. Ces séismes de faible énergie ont été localisés à l’intérieur de l’édifice volcanique entre 0.5-0.9 km de profondeur sous la surface. Cette sismicité superficielle de type volcano-tectonique est associée à la formation de micro-fractures dans l’édifice volcanique.

Un autre séisme a été enregistré avec une magnitude de 1.6, localisé à 13.8 km de profondeur sous la surface à environ 8 km de distance au nord-nord-ouest du Prêcheur. Ce séisme pourrait être associé à de la fracturation à l’intérieur de la plaque Caraïbe située sous l’édifice volcanique. Aucun de ces séismes n’a été ressenti par la population.

Vigilance Jaune

La zone de dégazage en mer à faible profondeur entre Saint-Pierre et le Prêcheur est toujours observée. L’IPGP (Institut Physique du Globe de Paris) a procédé à des prélèvements de fluides afin de contraindre l’origine de ce dégazage et d’évaluer sa relation éventuelle avec le système hydrothermal de la Montagne Pelée. Une extension de deux zones de végétation détériorée situées entre le Morne Plumé et la rivière Chaude a été constatée lors de survols héliportés réalisés le 9 février et le 5 mai avec le soutien du Dragon 972 et confirmée par analyse d’images satellitales et d’un drone (survol du 11 mai).

Le niveau d’alerte reste en vigilance Jaune