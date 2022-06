Trois startuppeuses soutenues par Orange aux Antilles-Guyane

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Orange apporte encore cette année son soutien à 100 femmes fondatrices ou co-fondatrices de startups, à travers son programme #FemmesEntrepreneuses.

Ces femmes élues – deux Guadeloupéennes et une Martiniquaise- qui ont osé l’aventure entrepreneuriale, vont bénéficier, pour cette saison 4, d’un soutien collectif et personnalisé de la part d’Orange pour développer leur entreprise et passer de l’étape de la création au développement commercial. ” #FemmesEntrepreneuses est un programme sur mesure, basé sur la rencontre entre les attentes et besoins de créatrices d’entreprises avec toutes les ressources locales et la force d’un grand groupe à leur écoute “, confirme la direction dans un communiqué. ” Pour cette quatrième édition l’ambition est d’articuler la force de la proximité et la force d’un grand groupe autour de trois axes :

un accompagnement local avec des experts de la direction Orange Antilles-Guyane dédiés aux candidates retenues,

un programme, ” devenir Entrepreneuse “, composé de formations et d’ateliers locaux et nationaux,

une animation nationale avec des conférences digitales, du co-développement ou des échanges avec les décideurs d’Orange France.

Qui sont les 3 ” Femmes entrepreneuses ” Antilles-Guyane saison 4 ?

Clessy Blanquet, Glan’ Market (Guadeloupe), la première plateforme numérique collaborative antigaspillage alimentaire des Antilles-Guyane. Elle met en relation des consommateurs désireux d’acheter des produits de qualité à prix réduits et des commerçants qui souhaitent écouler leurs invendus. ” L’ADN de Glan’Market est ancré dans notre culture. Ne dit-on pas par chez nous : Mangé pa ka gaspiyé ? “

Sylvia Phibel Puissant, Caraïbes Factory (Guadeloupe), une agence spécialisée dans la visite physique ou virtuelle d’entreprises. Elle propose à tous types de publics une immersion au cœur des entreprises caribéennes. ” Je pense, comme l’a dit Steeve Jobs, que les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l’entreprise ne sont pas le résultat du travail d’un seul homme mais celui de toute une équipe. “

Maïda Lisette, So Elsi (Martinique) propose une cuisine saine, gourmande et inventive faisant redécouvrir les produits locaux à travers des bowls variés et équilibrés. Un moyen de concilier plaisir et santé et de promouvoir une alimentation durable, saine et énergétique. ” Pourquoi choisir entre se faire plaisir et se faire du bien ? So Elsi est là !”

Candidate du programme #FemmesEntrepreneuses de la région GrandOuest, Christelle Clairville est une Guadeloupéenne basée à Orléans qui a créé un site internet visant à mettre en lumière les artistes et artisans d’art des Antilles. Partager, valoriser et préserver le patrimoine culturel de nos îles créoles. Un moyen de s’ouvrir au monde, et de faire découvrir le Made in France d’Outremer.

