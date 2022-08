Trucs et astuces pour réaliser des économies

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

La reprise de l’inflation se confirme sur le territoire à raison de 1,6% ces trois derniers mois et n’est pas prête de s’arrêter là. à ce titre, chaque économie peut compter pour les porte-monnaie des plus modestes. Voici quelques astuces pour vous permettre de faire face à cette situation.

Au mois de juin en Guadeloupe les prix ont augmenté de 0,9% selon les derniers chiffres de l’INSEE. Les secteurs les plus touchés par cette augmentation sont l’énergie à hauteur de +1,7% et les services pour +1,3%. Du côté de l’alimentation (+0,5%) et des produits manufacturés (0,2%) sont en hausse également mais de manière plus modérée. Depuis mai 2021 les prix à la consommation ont augmenté de 4,8%. Alors parce qu’il n’y a pas de petite économies … L’ADEME, agence de la…