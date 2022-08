Un centre aéré pour participer à l’épanouissement de jeunes autistes

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Après avoir proposé pendant plus d’un mois des activités en tous genres à une quinzaine de jeunes autistes, le centre d’accueil de jour et de répit de l’Adapei leur a organisé une dernière journée conviviale et festive le 11 août dernier, dans ses locaux au Lamentin. L’occasion pour les jeunes, comme pour les encadrants, de s’amuser mais aussi de tirer le bilan de ces dernières semaines.

Des rires et des cris de joie résonnent lorsqu’on approche, en ce jeudi matin d’août, du centre d’accueil de jour et de répit (CAJR) de l’Adapei. Dans le jardin clôturé de la maison située quartier Petit- Morne au Lamentin, une poignée de jeunes se sont lancés dans une course en sac, sous les encouragements et applaudissements de leurs encadrants et des autres enfants. D’autres regardent plus tranquillement les photos qui défilent sur la télévision installée sous la terrasse….



