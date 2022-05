Un colloque international sur l’éducation inégalitaire

La ligue de l’enseignement de la Guadeloupe organise ce samedi 21 mai, au Lycée Charles Coeffin de Baie-Mahault un colloque international pour échanger sur les questions d’égalités dans l’éducation. De la classe sociale, à la fracture numérique en passant par des situations d’extrêmes pauvretés, les inégalités ne sont pas les mêmes d’un territoire à l’autre. C’est pour cela que les intervenants viennent de l’hexagone, d’Afrique, des Seychelles, de Madagascar, de Martinique et de Guadeloupe.

Le droit à l’éducation est l’un des 5 principes majeurs de la convention internationale des droits de l’enfant. Le droit de l’éducation est fondamental, car il aide à faire respecter tous les autres droits de l’enfant. Selon l’UNICEF, l’idéal est de pouvoir scolariser 6189 millions d’enfants de 3 à 18 ans d’ici 2030. Mais la réalisation de ces objectifs passe par une implication plus grande de chaque acteur de l’éducation sur son territoire.

La lutte contre les inégalités et l’accès de tous aux pratiques éducatives, sociales et culturelles sont pour la ligue de l’enseignement de la Guadeloupe des enjeux majeurs permanents. C’est pour cela qu’à l’occasion des 70 ans de présence en Guadeloupe, est organisé ce colloque international. Il s’agit de mener une réflexion sur l’origine des inégalités, comment faire la promotion de la démocratisation des arts, de la culture, des sciences et du sport dans le cadre d’une éducation équitable et inclusive (outils, méthodes, pratiques, analyses études) ? – Comment soutenir les enfants des personnes indigentes pour leur permettre d’aller à l’école et d’y retourner ? – Comment favoriser un modèle alternatif : éduquer à la bienveillance et la fraternité ? – Comment rendre compatibles avec les valeurs de la République les écarts de réussite constatés sur les territoires ? – Contribuer à une réflexion en confortant des expertises à l’échelle internationale.

Un parrain d’exception

Le parrain de ce rendez-vous qui se tient en présentiel et à distance via les réseaux est le Professeur Pierre BAQUE, Professeur émérite d’arts à l’université de Paris I Panthéon – Sorbonne, docteur d’État des lettres et sciences humaines. Conseiller pour les enseignements artistiques de 7 ministres successifs de l’éducation nationale, toutes obédiences politiques confondues.

