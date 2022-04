Un crash XXL pour tester les secours

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le plus gros aéroport des Outre-mer s’est mis à l’épreuve, jeudi matin. Dans l’enceinte du Pôle Caraïbes aux Abymes, une simulation de crash a permis de tester les moyens de coordination et de réaction en cas de catastrophe aérienne. Un exercice loin d’être superflu pour un site qui a recensé plus de 18 000 atterrissages et décollages en 2021.

« Affolement total », lance un pompier. Un avion s’est écrasé sur la piste d’atterrissage du Pôle Caraïbes . Des victimes inanimées jonchent le sol. Plaies ouvertes, ecchymoses, d’autres passagers crient, gémissent ou errent en état de choc autour de l’épave. Il ne s’agit pas d’une catastrophe aérienne mais d’une simulation. Le scénario ? Un avion en provenance de Saint-Domingue est en difficulté. Il ne parvient pas à s’arrêter et s’écrase sur le ventre heurtant au passage un autre…



1022 mots – 29.04.2022