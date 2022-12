Un de chute pour le Golden Lion

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FOOTBALL. Régional 1 – groupe A et B – 10e journée

Les joueurs du Club Péléen (groupe A) jubilent, ils viennent d’infliger au Golden Lion, sa première défaite en championnat. • SG.

Le Club Péléen (groupe A) a infligé au Golden Lion sa première défaite en championnat. Dans le groupe B, quatre équipes ambitionnent de compléter le podium dans le sillage du Club Colonial et du Club Franciscain.

Tombeur du champion en titre, le Club Péléen tient

son exploit. La performance est encore plus grande parce que les

joueurs de Gilles Précart ont rarement été en danger dans cette

opposition. Un succès devenu possible grâce à un doublé de

A.Simonet. L’attaquant d’abord mis sur orbite par Philoclès a

marqué le premier but du plat du pied (0-, 7e). Sur son autre

réalisation, il opte pour le coup du pied, devant Meslien (0-2,

21e). Boriel, lui, a obtenu un penalty et permis à Catherine de

réduire le score (1-2, 65e). Après huit victoires d’affilée, le

Golden Lion concède sa première défaite en championnat.

Excellente opération pour le CS Case-Pilote qui

l’emporte face à l’US Diamantinoise. Le seul but de la rencontre a

été marqué sur le temps fort des Pilotins, dès l’entame, par

Janvion à la réception d’un centre de Joseph-Louis (7e,

1-0). En fin de match à la 70e minute, Joseph-Louis obtient un

penalty. Il tente de le transformer lui-même, mais Maingé (habituel

gardien remplaçant) détourne sa tentative en corner. Malgré tout le

score n’évoluera plus.

Une 2e victoire goldéniste

Le stade de Dillon, n’a pas porté chance aux clubs

qui recevaient. Samedi soir, l’Aiglon n’a pas forcé son talent face

à une