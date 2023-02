Un élève malade hospitalisé à la clinique Saint-Paul a rencontré le basketteur Rudy Gobert en visio

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

J.P.

Rudy Gobert, le basketteur guadeloupéen évoluant en NBA, a fait une belle surprise hier après-midi (1er février 2023) à un élève de Bellevue, dialysé et hospitalisé à la Clinique Saint-Paul.

Hier après-midi à la Clinique Saint-Paul, Lij Crafton, un élève dialysé du lycée Bellevue de Fort-de-France, a eu la chance de rencontrer en visioconférence le basketteur guadeloupéen Rudy Gobert, joueur international français des Timberwolves du Minnesota évoluant en NBA, lors d’un entraînement.

Cet élève de terminale ne peut suivre normalement les cours du fait de sa maladie. L’académie de Martinique a mis en place un dispositif numérique composé d’un robot et d’un ordinateur lui permettant de piloter le robot depuis son lieu d’hospitalisation ou depuis son domicile. Lij Crafton participe depuis quelques semaines aux cours, avec les autres élèves, grâce au robot qui lui permet d’échanger et de se déplacer virtuellement.

Des robots connectés

Il s’agit du dispositif TED-i pour lequel des centaines de robots sont déployées en France par le ministère de l’Éducation nationale, dont plusieurs en Martinique. Awabot, titulaire du marché TED-i pour le déploiement des robots, est partenaire de la fondation de Rudy Gobert (Rudy’s Kids). Dans ce cadre, un robot sera déployé sur les matches de NBA de cette semaine à Minneapolis, la grande ville du Minnesota aux États-Unis.

C’est l’occasion de connecter des enfants depuis un hôpital de Minneapolis, la Martinique et la métropole pour vivre au plus près l’expérience du monde de la NBA et ses coulisses. De quoi émerveiller Lij Crafton et les autres jeunes. L’événement est organisé par Awabot et le rectorat de la Martinique.

Vice-champion d’Europe et olympique

Reconnu pour ses qualités défensives, Rudy Gobert, le pivot de 30 ans a été désigné meilleur défenseur NBA de l’année à trois reprises, en 2018, 2019 et 2021. Le Guadeloupéen de 2 mètres 16 a été trois fois champion de la division Nord-Ouest de la NBA avec le Jazz de l’Utah en 2016-2017, 2020-2021 et 2021-2022. Avec l’équipe de France, il a notamment remporté une médaille d’argent au championnat d’Europe 2022 en Allemagne et aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Le natif de Saint-Quentin (Aisne) a fait partie du cinq majeur de ce tournoi olympique. Après avoir évolué 9 ans au Jazz de l’Utah, Rudy Gobert a été transféré, en juillet 2022, chez les Timberwolves du Minnesota, actuellement 9e (sur 15) du classement de la conférence Ouest de la NBA.