Un feu a ravagé des habitations à Pointe-à-Pitre

Faits divers

Rédaction web

Samedi 30 Juillet 2022 – 17h26

À la mi-journée, deux habitations de Fonds Laugier ont été la proie des flammes.

21 pompiers ont combattu les flammes. – Sdis

Peu avant midi, ce samedi 30 juillet, un incendie s’est déclaré à la rue Alexandre-Isaac, dans le quartier de Fonds Laugier. Deux habitations en tôle et en bois, sur une emprise au sol de 150 m² environ, étaient concernées par le feu violent. Avec les flammes très importantes, le risque de propagation avec des habitations et des véhicules limitrophes et véhicules était bien réel. Comme le risque d’électrocution avec la présence de câbles au sol.

L’intervention des pompiers a permis de circonscrire le sinistre. Une personne ayant inhalé de la fumée de combustion a été dirigé vers le CHU. Et un relogement des habitants était envisagé par la municipalité. Sur cette intervention, dans le centre ancien de Pointe-à-Pitre, les services d’incendie ont engagé 4 fourgons incendie, 1 VSAV (véhicule de secours et d’assistance aux victimes) et 21 soldats du feu. À noter également la présence de la police, EDF, du responsable sécurité de la Ville et du président du CA du SDIS.

Une personne ayant inhalé de la fumée de combustion a été dirigé vers le CHU. – Sdis

De nombreux riverains ont suivi l’intervention des secours – Sdis