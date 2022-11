Un gendarme blessé et une arme de poing saisie lors d’un contrôle routier au Vauclin

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Arme de poing saisie par les gendarmes dans la nuit de samedi à dimanche. • GENDARMERIE DE MARTINIQUE

Un gendarme a été blessé par un scooter qui a refusé d’obtempérer lors d’un contrôle routier au Vauclin. Une arme de poing a été saisie et plus de 50 conducteurs verbalisés dans le cadre de ce dispositif.

Nuit de samedi à dimanche houleuse pour les gendarmes de Martinique engagés au Vauclin sur le dispositif de sécurisation mis en place sur l’ensemble du département de Martinique.

Dans l’exercice de ses fonctions, l’adjudant-chef Della Croce a été percuté par le pilote d’un scooter qui a refusé de s’arrêter à la vue des gendarmes. Il est en arrêt maladie durant au moins 15 jours, soufrant d’une fracture au visage et de contusions.

Durant cette même nuit, plus de 130 gendarmes et tous les moyens, dont l’hélicoptère et les équipes cynophiles étaient mobilisés. Un motard a ainsi été interpellé en possession d’une arme de poing, plus de vingt personnes ont été contrôlées en possession de produits stupéfiants, et une trentaines de conducteurs ont été verbalisés pour conduite en état d’ivresse.