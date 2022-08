Un Golden Lion à réaction

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FOOTBALL. 24e TROPHéE YVON-LUTBERT

Mené par le CO Trénelle, le Golden Lion a su trouver les ressources nécessaires pour inverser la tendance et finalement l’emporter grâce à des réalisations de Boriel et Cracien (2-1).

Le CO Trénelle a pris, depuis ces derniers mois, de bonnes habitudes, celle de se hisser en finale des compétitions auxquelles il participe. Rien que cette année les hommes de Jean-François Go en ont déjà joué trois. Ils triomphent de l’US Robert en coupe de Martinique (5-1), avant de s’incliner au Tournoi de la ville de Fort-de-France contre le Club Colonial (1-0) et vendredi contre le Golden Lion (2-1). Surpris mais pas battu Les deux équipes ont proposé deux stratégies…



France-Antilles Martinique

700 mots – 22.08.2022