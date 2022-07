Un permis internet pour sensibiliser aux dangers du web

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Fort-de-France

Près de 200 élèves issus des écoles foyalaises ont récemment reçu leur « permis internet ». Sensibilisés aux risques qu’ils encourent sur la toile, ils devraient désormais « surfer » sur le web en toute sécurité.

Le « permis internet » est un programme de responsabilisation des enfants et de leurs parents, pour un usage vigilant, sûr et responsable d’internet. Elaboré au plan national par la gendarmerie et Axa Prévention, ce programme pédagogique est un dispositif complet, clé en main pour les enseignants à destination des enfants de CM1 et CM2.

Au plan local, les policiers formateurs experts de la prévention en milieu scolaire de la Direction Territoriale de la Police Nationale (DTPN) de…