Un professeur décède dans la résidence universitaire de Basse-Terre

Alexandre Labat-Mars

Crous de Desmarais • DR

Un homme de 62 ans, professeur à l’université des Antilles, est décédé dans son logement dans la résidence universitaire du Crous de Basse-Terre.

Le corps sans vie professeur de 62 ans a été retrouvé en état de raideur cadavérique dans la résidence universitaire de Desmarais à Basse-Terre en Guadeloupe.

Selon ses proches, l’homme ne donnait plus de nouvelles et ne répondait plus aux appels téléphoniques depuis un certain temps. La victime a été retrouvée sur son lit ce dimanche en début d’après-midi vers 14 heures. Le décès a été rapidement constaté par le médecin du SMUR. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du décès, la piste de l’arrêt cardiaque est privilégiée.Les proches de la victime et la communauté universitaire sont en deuil suite à ce tragique événement.