Un seul séisme sous la Montagne Pelée cette semaine

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rodolphe Lamy

Dimanche 17 Juillet 2022 – 08h00

Entre le 8 et le 15 juillet, l’activité enregistrée sous la Montagne Pelée a été relativement calme, à l’image des deux précédentes semaines.

Entre le 8 et le 15 juillet, l’OVSM (Observatoire Volcanologique et Sismologique de la Martinique) a enregistré au moins un séisme de type volcano-tectonique de magnitude inférieure à 0.1. Il n’y en avait eu aucun la semaine dernière.

Ce séisme de faible énergie a été localisé à l’intérieur de l’édifice volcanique entre 0.5-0.9 km de profondeur sous la surface. Cette sismicité superficielle de type volcano-tectonique est associée à la formation de micro-fractures dans l’édifice volcanique. Ce séisme n’a pas été ressenti par la population.

Vigilance jaune

Depuis le début de la réactivation du système hydrothermal-magmatique (fin 2018), l’OVSM n’a pas enregistré de séismes d’origine volcanique lors du mois de mai 2019 et moins de 3 séismes en octobre 2019 et août 2020. Cette variabilité du nombre de séismes a déjà par exemple été observée à la suite de la réactivation de la Soufrière de Montserrat.

Une extension de deux zones de végétation détériorée situées entre le Morne Plumé et la rivière Chaude a été constatée lors de survols héliportés réalisés le 9 février et le 5 mai avec le soutien du Dragon 972 et confirmée par analyse d’images satellitales et d’un drone (survol du 11 mai).

Le niveau d’alerte reste en vigilance Jaune.