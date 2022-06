Un succès décisif face à Cuba pour les Gwada Boys

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Chloe Combet

Vendredi 3 Juin 2022 – 09h04

Hier soir a eu lieu le premier match qualificatif pour la sélection guadeloupéenne de football au Stade des Abymes. Les Gwada Boys se sont imposés face aux Cubains (2-1) avec un but de Grégory Gendrey et de Thierry Ambrose.

C’est une première rencontre plutôt positive pour les hommes d’Angloma. En effet, hier soir (2 juin) a eu lieu le premier match qualificatif pour la prochaine Gold Cup des Gwada Boys. La sélection guadeloupéenne s’est imposée 2 à 1 face au Cubain. “Remporter ce match était l’objectif de ce match. Car il s’agissait dans un premier temps un match inaugural de la campagne 2022/2023 de la Nation League. Le souhait de l’équipe est de renouer avec la Gold Cup en 2023” explique Philippe Briot, le Chargé de communication de la Ligue guadeloupéenne de Football.

Une rencontre riche en émotion avec plusieurs actions du côté des Gwada Boys.

Dès la première période Grégory Gendrey a inscrit un but à la 15e minute suite à un manque d’attention de la part du gardien Cubain. Leurs adversaires reviendront durant la seconde période avec un but du jeune Dairon Reyes à la 76e minute. Les hommes d’Angloma clôtureront ce match avec un dernier but à la 90e minute inscrit par Thierry Ambrose. “ Nous étions en difficulté en fin de première période c’est pour cela qu’il a fallu resserrer un peu les boulons. Nous sommes très satisfaits du résultat final de cette première rencontre. Maintenant le travail n’est pas terminé, il nous reste encore quelques matchs pour accéder directement à la prochaine Gold Cup sans passer par les phases préliminaires. Ce qui nous a permis de gagner ce soir c’est vraiment l’abnégation et l’envie d’aller de l’avant. Avec ce que j’ai vu ce soir on va pouvoir monter en puissance” partage Jocelyn Angloma, le sélectionneur des Gwada Boys.

FOOT CONCACAF GUADELOUPE CUBA. Plus souvent que rarement, les Cubains ont été insaisissables, à l’image de Dairon Rayes que tente de maitriser Jean-Pierre Morgan.- ©Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Prochaine étape le 5 juin

Les joueurs de l’île repartent de cette rencontre rassurés pour la suite et pleins de détermination. “On a remporté ce match car on avait vraiment cette envie de gagner. Premier match amical en sélection c’est vrai que je suis content car on commence par une victoire. On entame bien ce tournoi du coup ça nous donne de la crédibilité pour les matchs suivants” explique Andreaw Gravillon. “Il s’agissait d’un travail d’équipe ce soir. Notre sélectionneur a su jouer les bonnes cartes. Il m’a clairement dit qu’il souhaitait un jeu direct, du coup c’est ce que j’ai fait” ajoute Thierry Ambrose.