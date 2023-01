Un terminal de croisière flambant neuf pour accueillir les passagers

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Benoît de la Salle

b;[email protected]

Quatre autres projets de mouillage ont été annoncés lors de l’inauguration du terminale de croisière des Tourelles : le Marin, les Trois-Ilets, les Anses d’Arlet et Saint-Pierre. • PHOTO 97DRONE

Les passagers qui embarquent sur l’un des nombreux navires de croisière devront passer par le nouveau terminal inauguré le mois dernier. Une infrastructure modernisée et agrandie pour un meilleur accueil des croisiéristes en Martinique.

L’année dernière a été une période difficile pour

le grand port maritime de la Martinique car il n’y a pas eu

d’accueil de bateaux de croisière. Pendant ce temps, les équipes du

Grand Port Maritime de la Martinique ne se sont pas tourné les

pouces. Elles ont utilisé ce temps pour réfléchir, se projeter et

travailler afin d’aboutir à la construction du terminal de

croisière des Tourelles à Fort-de-France. Il a d’ailleurs été

inauguré lors de la première visite du MSC Seaside le 3 décembre

dernier. « Ce terminal répond aux dernières attentes des plus

grands navires de croisière, aux demandes de nos clients et à

celles des passagers de croisière. Nos ingénieurs et techniciens

ont beaucoup travaillé ces deux dernières années pour offrir ce

nouveau terminal. Nous avons monté les plafonds, poussé les murs de

façon à offrir de la fluidité, de la sécurité et du confort aux

passagers », explique…