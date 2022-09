Un trafiquant d’armes illégal aurait été arrêté au Suriname Guyaweb, site d’information et d’investigation en Guyane

C’est le site internet du « Korps Politie », la police du Suriname; qui le dit, un trafiquant d’armes y aurait été arrêté. L’information a été mise en ligne à 13 heures 11 ce vendredi. Sur la base d’informaions élaborées, le Service de renseignements criminels (CID) et l’équipe d’arrestation (AT) de la police ont retrouvé et arrêté Vikash M., 37 ans, lors d’une descente dans une maison et un lieu de travail à Hiraweg. Un certain nombre d’armes à feu et de munitions ont également été saisies. Dans l’attente d’une enquête plus approfondie, le suspect, les armes à feu et les munitions…