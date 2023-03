Un trail sur les pentes de la Vieille dame

Trail. La Saint-Claudienne. 1ère édition

Samuel Attidore en traversée de la rivière rouge terminera 1er du 15 km en 1 heure 50 minutes. • JACQUES VÉJUX

Dimanche matin, devant la mairie de Saint-Claude s’est tenue la toute première édition du trail La Saint-Claudienne organisé par le Team trail café. Le succès était au rendez-vous avec un total de 560 inscrits sur un total de trois courses, le grand parcours (25km), le petit parcours (15km) et un parcours d’initiation de 8 km. Sur le grand parcours, Marius Urcel a un nouvelle fois mis tout le monde d’accord.

Nouvelle venue dans le paysage du trail en

Guadeloupe, La Saint-Claudienne avait tous les atouts pour

réunir les amateurs de la discipline. Du dénivelé, de la forêt, des

passages de rivières, il y en avait pour tous les goûts et les

niveaux. D’ailleurs, le Team trail café, l’organisateur, ne s’est

pas trompé puisque 560 participants ont répondu à l’appel dimanche

matin. Trois formats de course étaient proposés aux trailers. Le 8

km parcours d’initiation pour la découverte et l’initiation au

trail, et les parcours plus pointus de 15 et 25 km. Pour la

première fois, un trail était ouvert à toute la famille avec les

courses pour enfants benjamins et minimes ainsi qu’une

marche…