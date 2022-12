Un week-end riche avec Bwa Lansan

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Jardinage samedi puis randonnée dimanche, l’association Bwa Lansan vous propose de bouger tout en vous enrichissant.

Création d’un jardin potager en bacs

En synergie avec l’association Eau de Roche, l’association Bwa Lansan propose ce samedi « Jaden sé tout. » Ce samedi 3 décembre en effet, l’association Bwa Lansan invite à son atelier création d’un jardin potager en bacs, gratuit, de 8h à 10h30 à Capesterre-Belle-Eau. Cet atelier est réalisé dans le cadre du projet « Jaden Bitasyon. » Cet atelier permettra aussi de répondre à vos questions (comment faire un jardin hors sol, quels légumes n’ont pas besoin de beaucoup de soleil, quelle profondeur pour un potager surélevé, quelle terre pour un potager hors sol, en fonction des plantations, quels contenants choisir ?). Pour ceux qui le souhaitent, apportez des bouteilles vides, vous pourrez repartir avec des boutures et des petits plants. Matériel (apportez vos gants, tenue de jardin, houe, serfouette, sécateur, transplantoir, marteau, petits pots de yaourts ou équivalent (pour préparer vos boutures). Kwi, timbales et une boisson maison pour le partage à la fin. Attention, chaussures fermées. Tarif: gratuit, enfants à partir de 8 ans.

Le rendez-vous à la résidence Loïc Petit à Marquisat, à 7h45. Inscriptions obligatoires et ouvertes jusqu’à aujourd’hui vendredi 2 décembre 11h (délai de rigueur). Tél : 0690 19 87 40 ; 0590 92 19 72 ; [email protected]

Rando ce dimanche

L’association Bwa Lansan invite à sa randonnée sur la Trace des falaises, ce dimanche 4 décembre dans la commune d’Anse-Bertrand. Site emblématique du nord Grande-Terre, la trace des falaises permet de relier deux sites majeurs : la Porte d’Enfer et la Mahaudière. L’association Bwa Lansan vous propose d’en sillonner un tronçon et profiter des curiosités géologiques façonnées par la nature (trou, gouffre, faille…) jusqu’au célèbre Souffleur. Infos techniques : niveau 2 (facile, avec des passages techniques) ; 9 kms et dénivelé de + 50 m. Temps estimatif de marche : 2h30 ; temps estimatif de la sortie : +/- 3h. Passages techniques : passages sur terrain escarpé, glissant, ensoleillement. Accessible aux enfants à partir de 6 ans ne présentant pas de difficultés à l’effort physique et habitués à pratiquer un sport ; enfants accompagnés obligatoirement d’un parent à l’aise pour la marche. Rendez-vous à 7h30, le lieu exact sera précisé aux inscrits. Seules les personnes inscrites pourront prendre part à la sortie.

Matériel de marche habituel : chaussures et vêtement de sport, 2 litres d’eau, sac à dos, médicaments en cas de traitement ; victuailles (fruits, fruits secs, barres de céréales), grand chapeau, lunettes de soleil, toute protection solaire que vous jugez nécessaire, vêtements de rechange.

Attention : la plage de Porte d’enfer est encore envahie d’algues, la plage la plus proche est celle de la chapelle à Anse-Bertrand.

Tarifs pour la rando : adhérents (10 euros) ; non-adhérents : 15 euros ; tarif unique enfant (de 6 à 12 ans) : 5 euros. Les inscriptions sont obligatoires et ouvertes jusqu’au samedi 3 décembre à 12 heures (délai de rigueur). Contact : 06 90 19 87 40 ; 05 90 92 19 72 ; [email protected]

