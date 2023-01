Une convention pour une prise en charge des victimes plus efficiente

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Les services de police et de gendarmerie et une association d’aide aux victimes, Guadav, ont signé une convention. • ND

Hier après-midi, mercredi 11 janvier, au Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, a été signée une convention entre les services de police et de gendarmerie et une association d’aide aux victimes. Ils ont pensé cette convention qui vise à définir des protocoles plus proches des personnes victimes d’un traumatisme après à un accident.