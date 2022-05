Une décharge sauvage en plein coeur de Bélost, Saint-Claude

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Sans retenue aucune, de nombreuses personnes manifestement peu soucieuses de l’environnement, viennent déverser leurs déchets en ces lieux paisibles – FLB

Fléau des municipalités, les décharges sauvages pullulent actuellement, en voici une, dont l’existence semble être devenue banale

Depuis plusieurs années, et comme en de nombreux recoins ailleurs dans tout le département, une décharge sauvage a vu le jour, au lieu-dit Bélost, précisément à quelques dizaines de mètres de l’EHPAD et de la caserne des sapeurs-pompiers notamment. On y trouve bien entendu toutes sortes de détritus, allant des déchets ménagers aux déchets verts, en passant par les gravas ou autres encombrants notamment.



Un site contigu à de nombreuses résidences et qui mériterait un tout autre sort, l’espace se prêterait bien à un parcours sportif de santé sécurisé (P3S), ombragé comme il est avec en bordure de chaussée de nombreuses essences.

Les communautés d’agglomération disposent en principe d’un planning de collectes des déchets, encore faut-il prendre le temps de se renseigner