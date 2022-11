Une fréquentation touristique en demi-teinte durant les vacances de la Toussaint

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Anthony BASSIEN-CAPSA

Vincent Waltregny, directeur de La Créole Beach Hôtel • DOMINIQUE CHOMEREAU-LAMOTTE

En ces vacances de la Toussaint, le nombre de touristes visitant notre archipel est plutôt faible. La Route du Rhum pourrait-elle renverser la tendance ?

Depuis le début des vacances de la Toussaint le 21

octobre dernier, on a constaté une faible fréquentation touristique

en Guadeloupe, en raison de l’augmentation continue du prix du

billet d’avion vers notre archipel au départ de l’Hexagone

constatée depuis juillet. En septembre, le taux d’augmentation a

grimpé à 32,2% (soit 17,8% au cumul). On peut également noter que

le prix des billets au départ des Antilles a lui aussi augmenté

(34,9% pour la Guadeloupe et 32,1% pour la Martinique

respectivement). Ceci génère par conséquent des impacts

différenciés sur les réservations dans les hôtels, les hébergements

de proximité (gîtes, bungalows et logements Airbnb) ou chez les

loueurs de voitures.

Des hôtels plus ou moins remplis

Selon Maïté Marie-Antoinette, directrice du

développement des marchés de la demande du Comité du tourisme des

Îles de Guadeloupe (CTIG), « compte tenu du contexte morose

actuellement, les Français ont privilégié l’Hexagone pour les

vacances de la Toussaint ». Elle cite une récente enquête

d’Abritel (site web spécialisé dans les locations de vacances entre

particuliers) confirmant que « la Bretagne est la première

région plébiscitée par les Français pour la période » (et plus

particulièrement les départements du Finistère et de

l’Ille-et-Vilaine). Ceci impacte par conséquent plus ou moins les

structures hôtelières de notre archipel. Pour Vincent Waltregny,

directeur de La Créole beach hôtel & Spa (Le Gosier), le taux de

remplissage des chambres est « identique à l’an

dernier ». Il précise à ce sujet que durant le week-end situé

en plein milieu de ces vacances de la Toussaint qu’ils affichaient

déjà complet, tout comme l’an passé à la même période. Il affirme

justement qu’ils « devraient avoir un résultat comparable aux

alentours des 85% d’occupation ». Et d’ajouter : « Pour

l’instant, nous ne percevons pas encore d’impact, vu que les îles

de Guadeloupe gardent encore un grand intérêt pour