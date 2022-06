Une hausse du tarif du kérosène aux Antilles fait encore grimper les billets d’avion

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Dans un communiqué, la Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers (FNAM) condamne la hausse des prix du kérosène aux Antilles qui va, encore, impacter les prix des billets d’avion selon elle. Des hausses de plus de 15% à Fort-de-France et Pointe-à-Pitre.

La Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers (FNAM), qui regroupe l’ensemble des compagnies aériennes françaises reliant l’Hexagone aux Antilles, indique, dans un communiqué, avoir été informée le 8 juin dernier « qu’une hausse substantielle du prix du kérosène serait applicable dans l’ensemble des départements des Antilles ».



Une inflation des prix des billets d’avion

Selon la FNAM, « ces augmentations, opérées sans aucune justification liée à la hausse du prix du pétrole, atteignent plus de 15% sur les aéroports de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre ».

Par conséquent, les compagnies sont contraintes de revoir leurs tarifs à la hausse, souligne la FNAM. « Ces augmentations, opérées sans aucune justification liée à la hausse du prix du pétrole, atteignent plus de 15% sur les aéroports de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre », s’alarme-t-elle.



« Conséquences inévitables »

« La FNAM condamne fermement cette décision brutale de la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles (SARA) et des autorités françaises – prise sans concertation sérieuse avec les compagnies aériennes – alors que les tarifs du kérosène, très hauts dans le monde entier, sont déjà significativement plus élevés en Martinique, Guadeloupe ou Guyane que dans le reste de l’arc Caraïbéen », poursuit la Fédération.

Pour elle, « une telle décision aura des conséquences inévitables sur la qualité de desserte de ces départements et entraînera une augmentation des tarifs pour les passagers et le fret de et vers les Antilles. Elle est par ailleurs incompréhensible – dès lors que les variations importantes des prix du kérosène entre les Antilles, la métropole et les pays tiers sont susceptibles de favoriser des phénomènes non vertueux sur le plan environnemental de sur-emport de carburant » dénonce-t-elle.



Un recours en justice possible?

La FNAM se dit prête à attaquer en justice les acteurs décisionnaires afin de « clarifier la compatibilité avec le droit de la concurrence de cette décision d’augmentation de la part d’un acteur en position dominante ».

Selon les chiffres de l’aviation civile (DGAC), en moyenne au premier trimestre, les prix des billets d’avion vers les départements d’Outre-mer ont déjà augmenté de 14,3% sur un an (dont +8,9% juste depuis le début de l’année).

En avril, au départ des départements d’Outre-mer, l’augmentation des prix des billets d’avion atteignait 10,6% (+9,3% au cumul). Par rapport à 2019, la hausse globale est de 6% (entre 7 et 12% pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane) -plus de détails ici-.