Une haute saison et des grandes vacances satisfaisantes

Philippe Lecuyer, président de Ziléa, le cluster du tourisme en Martinique, nous dresse le bilan de la haute saison touristique et dévoile les perspectives de ces grandes vacances et de la prochaine haute saison.

Après deux hautes saisons touristiques fortement perturbées par la crise du Covid-19, celle de 2022 a marqué le retour en nombre des touristes, pour le plus grand bonheur et soulagement des acteurs du secteur. « On est satisfait du premier semestre 2022. On n’est pas encore au niveau de 2019 mais peut-être que l’on pourra compenser avec les mois de juillet, août, septembre et octobre », révèle Philippe Lecuyer, président de Ziléa, le cluster du tourisme en Martinique. Ce dernier…