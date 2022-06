Une maison et deux entreprises réduites en cendres à l’Anse-à-l’Âne

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie s’est déclaré sur la plage de l’Anse-à-l’Âne aux Trois-Ilets. Le bilan est lourd avec une maison d’habitation détruite, deux entreprises parties en fumée et un silo à glace hors d’usage.

Vers deux heures trente du matin, une voisine entend des détonations. À la quatrième, elle décide de se rendre sur place et constate qu’un incendie s’est déclaré. Elle alerte les secours et les sapeurs-pompiers des Trois-Îlets arrivent une demi-heure plus tard. Ils reçoivent le renfort de leurs collègues de Rivière-Salée, de Ducos et du Lamentin et, à 5 heures du matin, l’incendie est enfin circonscrit.

Jeudi matin, quelques badauds étaient présents sur ce lieu de désolation. Des gendarmes…