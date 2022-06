Une nouvelle mise en lumière pour la canne à sucre

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Port-Louis

Le Pays de la canne s’est doté d’un attrait supplémentaire, une nouvelle exposition permanente. Le nouvel élément muséographique du site de Beauport permet aux visiteurs d’appréhender tous les aspects de la canne à sucre.

Avant même d’accéder au Pays de la canne, c’est déjà dans une plongée dans la tige sucrière. A Port-Louis, des champs de cannes à sucre de part et d’autre de la route et le franchissement d’un passage à niveau d’une voie ferrée rappellent que le nord Grande-Terre est une terre de canne. Une culture qui a conditionné et engendré la créolité des Antilles et plus largement du continent américain. En Guadeloupe, l’histoire de la canne s’écrit dans l’ancienne usine de…