Une petite équipe de Guadeloupe remporte son match contre Barbade

Les Gwada Boys ont assuré l’essentiel avec une victoire 1 à 0 contre Barbade ce jeudi 9 juin à Sainte-Lucie. Au terme, d’un match laborieux, seule la victoire comptable sera à retenir.

90 minutes de pressing. Voici ce qu’ont vécu les Gwada boys ce soir à Sainte-Lucie face à une téméraire et courageuse équipe de Barbade. Si ce 3e match de la ligue des nations s’est soldé par une victoire comptable, ce n’est pas une victoire sur terrain. Ce pressing constant des Barbadiens imposé durant tout le match aux Guadeloupéens les a fait déjouer. Techniquement, le match a été loin d’être propre, et le terrain de cricket qui a servi pour la rencontre n’y est sans doute pas étranger. Pour le reste, la prestation plus que moyenne des Gwada Boys est à aller chercher du côté de la motivation.

Pourtant, tout avait bien commencé avec un but de Ambrose à la 15e minute. L’attaquant de Ostende (Belgique) récupère un ballon aux abords de la surface. Une-deux avec Plumain, il dribble deux joueurs dans la surface et ajuste le gardien d’une frappe puissante au point de penalty. Ambrose a montré ce que Jocelyn Angloma peut attendre d’un attaquant professionnel : sang-froid et précision. Mais une fois le but marqué, le 4-4-2 du sélectionneur de la Guadeloupe va se refermer comme une piège, les Gwada Boys vont faire bloc derrière. Plumain sur le coté gauche et David sur le côté droit vont être les rampes de lancement en attaque et les deux avant-centres que sont Ambrose et Gendrey fonçaient vers le but. Cependant tout ne s’est pas passé comme prévu, puisque le 3-5-2 Barbadien va créer le surnombre au milieu de terrain avec Anette et Saint-Maximin trop seuls au centre du terrain. Tandis que Plumain et David sont des attaquants et n’ont pas une grande expérience défensive. Pour le reste du match, rien de transcendent à signaler, ce fut le néant, mis à part la prestation très rassurante de Cognard dans les buts, notamment en deuxième période.

Dimanche matin aux Abymes, les Gwada Boys devront montrer un autre visage devant leur public face à cette même équipe de Barbade, que l’on espère moins téméraire et courageuse.

Feuille de match

But : Ambrose (15e)

Avertissements : Saint-Ruf (20e), Tillé (84e)

4-4-2 : Cognard ; Jean-Pierre, Baron, Saint-Ruf, Saintini ; Plumain (Pineau, 88e), Anette, Saint-Maximin (Gravillon 64e), David (Tillé, 72e) ; Ambrose (Rotsen, 88e), Gendrey (Phaëton, 72e). Entr. Jocelyn Angloma