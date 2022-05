Une pluie d’étoiles filantes visible cette nuit depuis la Martinique ?

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Levez-les yeux au ciel cette nuit (30 au 31 mai). Si le temps n’est pas trop couvert, vous apercevrez peut-être une pluie exceptionnelle d’étoiles filantes.

Deux études suggèrent qu’une pluie d’étoiles filantes pourrait devenir exceptionnelle cette nuit (entre le lundi 30 et la mardi 31 mai. ” La Terre devrait passer à travers des courants de débris récents et denses, créés par la fragmentation de la comète 73P, entraînant la chute de plus de 1.000 météores par heure ! “, révèle ce jour Futura Sciences.

Selon le site et les études sur lesquelles il s’appuie, cette tempête d’étoiles ” pourrait dépasser toutes les autres par leur taux horaire supérieur à 1.000 météores ! “.

D’après les études, la Terre devrait rencontrer sur son orbite plusieurs courants de débris éparpillés par la comète 73 P ( de son nom complet 73P/Schwassmann-Wachmann 3, après sa fragmentation récente de 1995. D’autres courants plus anciens, datés de 1892 et 1897 pourraient s’ajouter au phénomène pour en faire une nuit très singulière.



« Situation favorable »

” Nos travaux suggèrent que la traînée éjectée lors du passage de 1995 rencontrera la Terre le 31 mai 2022, avec un pic centré à 05 h 01 TU (7 h 01, heure de Paris), c’est-à-dire similaire à ce que les études précédentes ont trouvé “, écrit Jérémie Vaubaillon, de l’IMCCE (Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides).

En Europe de l’Ouest, c’est en fin de nuit que les étoiles filantes pourraient être les plus visibles. De notre côté des Amériques, elles pourraient être observées plus tôt, avec une ” situation plus favorable pour le continent américain (notamment en Basse-Californie, Mexique) “, écrit Futura Sciences, ” d’autant plus que la lune sera absente “.

Le temps couvert de ces deux derniers jours pourrait, en revanche, peut-être gâcher l’observation si les prévisions de ces deux études s’avéraient exactes.