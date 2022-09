Une possible intoxication alimentaire dans une école de la Jaille

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Faits-Divers

L.E

Vendredi 30 septembre 2022

Pris de malaises, des écoliers de l’école élémentaire de La Jaille à Baie-Mahault ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers.

Cet après midi (29 septembre), peu après 13H et plus précisément après le déjeuner, plus de trente enfants ont subi des troubles alimentaires : céphalées, vomissements et diarrhées.

De quoi inquiéter suffisamment et faire intervenir tout un dispositif de professionnels des secours.

Après un tri, les intervenants du Samu et des pompiers ont finalement conduit quatre enfants aux urgences pédiatriques du Pôle Palais-Royal des Abymes. Des investigations sont en cours afin de connaître les causes réelles de ces pathologies. Il pourrait s’agir d’une intoxication alimentaire.