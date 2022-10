Une procédure d’alerte enclenchée pour la brume de sable

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Mercredi 12 Octobre 2022 – 11h11

Madininair, l’agence de la qualité de l’air a déclenché ce mercredi 12 octobre une procédure d’alerte dans le cadre d’un épisode de pollution atmosphérique.

La qualité de l’air est très dégradée ce mercredi. L’onde tropicale s’évacue en mer des Caraïbes et laisse place à une brume de sable qui se révèle être plus intense que prévu, indique l’agence Madininair, qui mesure la qualité de l’air.

Les concentrations élevées en particules fines PM10 se traduisent par un risque important de dépasser le deuxième seuil sanitaire de 80µg/m3.

Aussi, ce mercredi, Madininair déclenche la procédure d’alerte spécifique aux épisodes de pollution aux particules fines PM10.

Mesures sanitaires

Il est recommandé aux populations vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatique) ou sensibles (personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics) d’éviter les déplacements sur les grands axes routiers, les activités physiques et sportives intenses en plein air et à l’intérieur et de consulter en cas de gêne respiratoire.