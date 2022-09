Une promotion Gerty Archimède à l’IRA de Lyon

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

La 55ème promotion de l’Institut régional d’administration (IRA) de Lyon a choisi Gerty Archimede comme nom de promotion. La Guadeloupéenne née en 1909 et décédée en 1980, a été députée PCF, maire et conseillère générale. Première avocate des Antilles françaises en 1939, c’était une militante des droits de l’Homme et féministe. Elle s’est engagée pour la départementalisation de la Guadeloupe en 1946 et pour l’égalité des droits. Elle a défendu des figures du féminisme, comme Angela Davis, et s’est illustrée dans le procès des “seize de Basse Pointe”. Elue locale, elle a développé les services publics, en particulier les écoles et bibliothèques.

Les instituts régionaux d’administration ont été créés à partir de 1971. Ils sont implantés à Bastia, Lille, Lyon, Metz et Nantes. Ils forment les attachés d’administration de l’Etat, le corps d’encadrement qui constitue la colonne vertébrale de l’administration.

