Une saison exceptionnelle pour L’Escrime Club de Deshaies

DESHAIES

Des titres au niveau local, national et international pour les jeunes escrimeurs de la commune.

Depuis plus de vingt ans, l’Escrime Club de Deshaies forme des jeunes au maniement du fleuret et de l’épée. Malgré les complications de la situation sanitaire, le club a pu participer à toutes les compétitions. Pierre, Anthony, Yael, Matéo, Nelson, Ludrick, Arnaud et les autres…« Ils sont allés chercher leurs médailles » et ainsi remporter des titres au niveau local, national et international. Pour Arnaud Babin, secrétaire du club et accompagnateur lors des championnats M15…