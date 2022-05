Une série d’actions de l’Adie cette semaine pour accélérer l’entreprenariat des femmes

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

À partir de ce lundi (30 mai) jusqu’au vendredi 3 juin, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (Adie) se mobilise pour lever les freins à l’entreprenariat des femmes. Diverses manifestations sont prévues tout au long de la semaine.

L’Adie a pour mission de financer, d’accompagner les projets de création d’entreprise des salariés, demandeurs d’emploi, microentreprises et autres. Cette association par ses actions lutte contre les freins et les stéréotypes qui peuvent gêner l’entreprenariat. C’est particulièrement dans le cadre de cette dernière mission que, du 30 mai au 3 juin, des événements gratuits sont organisés à destination des entrepreneures.

En effet, l’étude confiée par l’Adie au groupe Egæ, avec le soutien de la Direction générale de la cohésion sociale, démontre que les femmes qui entreprennent doivent faire face à des obstacles spécifiques. L’accès au financement, l’articulation des temps de vie, le syndrome de l’imposteur et le manque de confiance, de soutien et le sexisme sont les freins qui caractérisent les projets féminins. Malgré cet état de fait, les femmes maintiennent leurs initiatives et, en 2021, sur les 906 personnes financées par l’Adie Guadeloupe, 573 étaient des femmes, soit 6 sur 10.



A la rencontre du public

Cette semaine, pour faire connaître ses actions, l’Adie va à la rencontre du public, et propose sur tout le territoire des moments d’échange. La majorité des actions sont ouvertes au tout public (femmes et hommes). Vous rencontrerez les conseillers au sein de lieux inhabituels comme sur le port de pêche de Saint-François, au Restaurant Petit crocodile de Trois-Rivères, sur le marché du Moule ou à la Taonaba. Des informations utiles seront dispensées lors de webconférences.

Au sein de chaque agence, il sera possible d’interroger votre projet avec des agents formés et expérimentés. Il s’agira d’explorer la viabilité de votre projet, de vous informer sur l’accès aux différentes aides au financement et sur les accompagnements proposés.

Le programme des deux prochains jours

Mardi 31 mai

De 8h-12h : Port de pêche de Saint-François : Les équipe de l’Adie à la rencontre des pêcheurs.

De 9h à 11h : Pôle Emploi de Bouillante : Atelier ” Comment créer mon entreprise avec l’Adie ” et témoignage d’une créatrice Adie – en partenariat avec le Pole Emploi de Bouillante. De 8h-12h : Port de pêche de Saint-François : Les équipe de l’Adie à la rencontre des pêcheurs.De 9h à 11h : Pôle Emploi de Bouillante : Atelier ” Comment créer mon entreprise avec l’Adie ” et témoignage d’une créatrice Adie – en partenariat avec le Pole Emploi de Bouillante. Action destinée aux demandeurs d’emploi.

De 9h à 16h : Agence Adie de Morne-à-l’Eau : Jour 1 de ” l’Atelier des solutions commerciales “. Action ouverte aux clients Adie sur inscription. Mercredi 1er juin

De 9h à 12h : Pôle Emploi de Jarry : Atelier “Les clefs de l’entrepreneuriat” – en partenariat avec le Pôle emploi de Jarry et le MEMR (dispositif ” Mon entreprise Ma Réussite “). Action destinée aux demandeurs d’emploi.

De 14h-16H : Marché du Moule : Les équipes à la rencontre des entrepreneurs et porteurs de projets.

De 15h-17H : Siège ” les Premières de Guadeloupe ” à Jarry : Information collective – en partenariat avec l’association Les Prem1ères de Guadeloupe. Action ouverte aux femmes entrepreneures et porteuses de projets.

Le reste du programme et les modalités d’inscription

Consultez le programme et inscrivez-vous aux différents ateliers en ici

Dans le moteur de recherche, vous êtes invités à taper votre code postal et à cliquer sur VALIDER. Vous ferez ensuite défiler grâce à l’ascenseur la liste des actions. Une fois que vous aurez identifié l’événement vous correspondant cliquez sur “JE M’INSCRIS” et remplissez le formulaire.

La création d’entreprise est un véritable moteur pour l’économie, générateur d’emplois, de richesse et de satisfaction personnelle pour le créateur.

√ Plus d’informations dans nos prochaines éditions.