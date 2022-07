Une vente aux enchères publiques de rhums d’exception en Martinique

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Ce samedi 9 juillet, Me Hélène Martin, la seule commissaire-priseur de l’île, propose à la vente, à la fois physique à Lakoudigital et sur internet, une série de lots de bouteilles de rhum extrêmement rares confiées par des particuliers et des collectionneurs. Avis aux amateurs.

Amateurs de rhums, collectionneurs ou simples férus de culture et d’histoire, vous serez servis. Ce samedi, pour la première fois aux enchères publiques, plus de 65 lots de rhums « martinico-martiniquais », de cuvées rares et d’exception pour la plupart, vont être proposés à la vente. Des lots historiques, comme ce Saint-James de 1941 – seule bouteille de l’entre-deux-guerres – ou plus contemporains, à l’instar d’un JM en carafe en cristal. D’autres bouteilles, encore inconnues du public,…



France-Antilles Martinique

1100 mots – 05.07.2022