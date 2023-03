Vie chère : l’impuissance des pouvoirs publics

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Questionné précisément sur la décision de l’Autorité de la concurrence de 2020 relative au Groupe Bernard Hayot (GBH), Benoît Coeuré persiste et signe. • DR

L’Assemblée nationale organise en ce moment une « commission d’enquête relative au coût de la vie dans les Outre-mer ». Dix ans après la « loi Lurel », quatorze ans après le LKP, les députés eux-mêmes dressent le constat de leur impuissance à faire baisser les écarts de prix considérables avec l’Hexagone.

« Aujourd’hui, la situation rend la vie difficile

et il est question de survie pour des populations déjà stigmatisées

». Sans même avoir besoin de rappeler des chiffres déjà bien connus

– les produits alimentaires sont entre 17 et 48% plus chers aux

Antilles que dans l’Hexagone – le député (Nupes) martiniquais

Johnny Hajjar est désabusé. « En 2023, nous devons inventer des

solutions parce que les conditions politiques et juridiques nous

posent problème depuis 70 ans déjà ! » Johnny Hajjar, rapporteur de

la commission d’enquête relative au coût de la vie dans les

Outre-mer, ne se veut pas moins combatif. Il s’adresse d’un ton vif

au président de l’Autorité de la concurrence, Benoît Coeuré. «

Poser les solutions comme des problèmes nous enferme dans

l’immobilisme. Si vous n’avez pas de solution, je ne vois pas

l’intérêt de l’Autorité de la concurrence ! »

Face aux députés de la commission d’enquête, le

président de l’Autorité indépendante défend son institution. «

L’Outre-mer est une priorité pour nous, justifie Benoît Coeuré.

Vous connaissez les chiffres : sur 26 décisions que nous avons

rendues l’année passée, six concernaient l’Outre-mer. Le nombre

d’intermédiaires est…