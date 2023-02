Viols en série : un homme arrêté ce vendredi, les gendarmes lancent un appel à témoins

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Les gendarmes ont interpellé un homme suspecté de plusieurs agressions physiques et sexuelles ce vendredi. • DR

Recherché depuis plusieurs semaines, un homme suspecté d’avoir agressé sexuellement plusieurs femmes, notamment à Ducos, a été interpellé ce vendredi 24 février à Fort-de-France.

Un homme suspecté de plusieurs viols en série a été arrêté ce vendredi 24 février. Il a été immédiatement placé en détention provisoire.

Les gendarmes, et en particulier la section de recherches chargée des investigations, lancent un appel à témoins après son interpellation.

Selon les informations données, le mis en cause est suspecté d’avoir agressé physiquement et sexuellement plusieurs femmes, dans la commune de Ducos et dans le secteur, entre décembre et ce mois de février. Cet homme, qui circulait à bord d’une moto de marque japonaise, aurait agi armé et parfois muni d’une cagoule.

A la recherche d’autres éventuelles victimes

À ce stade, les gendarmes ont déjà été saisis de plusieurs plaintes pour lesquelles des enquêtes sont ouvertes. Les investigations se poursuivent. Les enquêteurs de la section de recherches cherchent à identifier d’autres éventuelles victimes d’agressions, qui ne se seraient pas manifestées.

Toute personne qui aurait subi des violences de la part d’un homme pouvant correspondre à la description du suspect est priée de prendre attache auprès des services d’enquête en appelant le 0596 57 09 31.