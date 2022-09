Visite Carenco: 1ère étape : rencontre avec les sinistrés de la ZAC de l’Aiguille à Goyave

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Fait du jour 2/3

Pourtant arrivé en terre connue, c’est un tout autre paysage que découvre le Ministre. Les tractopelles déblaient encore les carcasses de voitures, les habitants continuent de nettoyer tant bien que mal leur intérieur et la boue, omniprésente, remplit l’air de son odeur tenace et macule inlassablement le bitume.

C’est une délégation pressée et déterminée qui arrive sur les lieux de vie des 200 Goyaviens résidents à l’Aiguille. En chef de file, le maire Ferdy Louisy guide le Ministre délégué aux Outre-mer de maison en maison. Tous, le reconnaissent et certains encore meurtris, s’épanchent sur leur expérience Fiona. « Toute ma vie est à Goyave mais aujourd’hui je ne veux plus vivre là », lui confie Gérard, un grand gaillard de 65 ans. Cette nuit a été pour lui source d’angoisse et de terreur en se…