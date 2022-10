Waks, US Ducossaise, USAC, Le Rebond Pilotin : le quatuor gagnant

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

BASKET-BALL. Championnats PNM, PNF et ERM2 – 3e journée

Les joueuses de l’ASC Aigle Noir ont été régulières dans leurs choix offensifs, à l’instar de Chloé Fixy (avec le ballon), pour venir à bout des positions défensives des lamentinoises. • JM.

Trois équipes de PNM ayant joué la 3e journée poursuivent sur leur lancée, demeurant invaincues, le Waks BC, l’US Ducossaise et l’USAC de Floréal. Le Rebond Pilotin toujours invaincu, n’a pas joué durant le week-end.

Prénationale messieurs

Le cri de joie des joueurs du Waks, à l’issue de

la rencontre qui les opposait aux joueurs du Golden Star BB

indiquait bien la portée des efforts fournis pour parvenir à leurs

fins. Pourtant, les foyalais avaient bien réussi leur entame de

match dans un registre d’actions correspondant à la dynamique

habituelle du groupe, ce qui leur vaut de réaliser 22 points pour

mener à la fin du premier quart temps 22-17 et d’arriver au repos

avec une avance de 9 points (35-26). Subissant la très forte

pression adverse, les Goldénistes cèdent face au défi physique qui

leur est opposé, se laissent dominer par la tactique adverse et se

font rejoindre à la pause du troisième quart temps sifflée sur le

score de 44 partout. Le quatrième quart temps, se joue sur deux

temps, celui des franciscains, très enflammé et à l’ardeur

renouvelée et celui des foyalai