Willy, un papa au très grand cœur

Fort-de-France

En ce week-end de fête des pères, nous mettons à l’honneur un Foyalais qui s’illustre par l’amour qu’il donne à ses enfants, mais aussi par son dévouement à l’égard des nécessiteux. Un papa en or qui est aussi, à sa façon, un héros du quotidien.

Le 12 juin dernier, c’est entouré de son fils Steward, de ses filles Lakaicha et Nathalia, âgés respectivement de 22, 18 et 11 ans, que Willy Guitteaud a fêté ses 42 ans. Une fête familiale organisée chez ses parents, en compagnie de ses sœurs. Depuis une dizaine d’années, Willy vit avec ses deux aînés alors que la dernière de la fratrie partage sa vie entre son domicile et celui de sa mère. Pour Willy, il n’y a rien de plus fort que l’amour qu’il ressent pour ses enfants qui ont fait le…