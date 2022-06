Yaël Braun-Pivet, la ministre des Outre-mer quitte le gouvernement

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

En vue de prendre la présidence de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet est démise du gouvernement. Les fonctions de ministre des Outre-Mer sont exercées par la Première ministre.

Yaël Braun-Pivet, qui était ministre des Outre-Mer depuis un mois et devrait devenir mardi présidente de l’Assemblée nationale, est sortie du gouvernement, selon un décret publié dimanche au Journal officiel. “Il est mis fin aux fonctions de Mme Yaël Braun-Pivet” et “les fonctions de ministre des Outre-Mer sont exercées par la Première ministre”, stipule ce décret pris samedi par Emmanuel Macron sur proposition d’Elisabeth Borne.

Pour la première fois en France, une femme devrait accéder au perchoir, à l’Assemblée nationale. Encore novice en politique en 2017, Mme Braun-Pivet, ex-présidente de la commission des Lois de l’Assemblée et députée des Yvelines, a été investie mercredi par la majorité présidentielle et devrait succéder à Richard Ferrand (LREM), un proche d’Emmanuel Macron défait au second tour des législatives.



Entre colère et résignation chez les élus

Déjà, l’annonce de la candidature de la ministre des Outre-Mer avait suscité de la colère mais surtout de la résignation auprès des élus ultra-marins.

Elie Califer, député PS de Guadeloupe nouvellement élu a ainsi fait part jeudi matin de sa “profonde déception de constater, qu’une fois de plus, ce gouvernement fait peu de cas” des outre-mer, dans un communiqué. “Au-delà des belles paroles entendues il y a peu, de la nouvelle considération gouvernementale affichée après le cri de colère exprimé dans les urnes par nos populations, ce nouveau gouvernement conserve bel et bien la même attitude brutale, distante voire indifférente à l’égard de nos territoires”, ajoute-t-il en demandant à la Première ministre de “ne pas laisser le ministère des Outre-mer sans capitaine”.

“Entre +rebâtir le lien abîmé avec les #outremer+ et les lambris de l’Hôtel de Lassay, Madame l’éphémère ministre a manifestement reculé devant l’obstacle, a ironisé Olivier Nicolas, secrétaire national PS aux Outre-mer, sur les réseaux sociaux.

Olivier Faure, premier secrétaire du PS estime lui que “ce sauve-qui-peut est aussi insultant pour madame Borne que ses ministres fuient, que pour nos concitoyens ultramarins qui découvrent que le ministère des Outremer n’est finalement pas +le plus beau portefeuille qui soit+”.

Mais pour plusieurs autres élus ultra-marins, interrogés par l’AFP, l’heure est davantage à la résignation. “Ce que j’espère c’est que la personne qui viendra après elle appellera les députés ultramarins pour travailler avec eux”, a réagi Jiovanny William, le nouveau député de la première circonscription de Martinique.

“Peut-être qu’elle (Yaël Braun-Pivet, NDLR) ne voulait pas vraiment ce ministère-là, que c’est un petit cadeau qui lui a été fait pour la remercier de sa fidélité. Mais quelle que soit la personne qui sera là, on fera avec”, a déclaré mercredi Davy Rimane, élu samedi député de la 2nde circonscription de Guyane avec le soutien de La France insoumise.

“Ce potentiel changement à la tête du ministère des Outre-mer est un événement anecdotique, de la politique politicienne”, a pour sa part commenté l’autonomiste guyanais Jean-Victor Castor, élu samedi député de la 1ère circonscription de Guyane. “On doit avoir un agenda guyanais. On ne va pas faire fi de l’agenda de l’Assemblée mais on doit avoir notre propre agenda pour bâtir ce rassemblement, cette réconciliation nécessaire au rapport de force dont on a besoin ici en Guyane”.