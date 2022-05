Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer : « Je suis en capacité de renouer les fils du dialogue »

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Yaël Braun-Pivet a été nommée ministre des Outre-mer vendredi (20 mai). Elle s’est confiée à France-Antilles après sa passation avec Sébastien Lecornu, rue Oudinot.

Que ressentez-vous à l’heure de cette passation de pouvoir ?

Ça rend la nomination très concrète d’être ici. On sent à quel point la tâche est immense. Maintenant au boulot ! Chaque territoire est singulier et si l’on parle des Outre-mer, en fait il n’y a pas des Outre-mer, mais à chaque fois un territoire avec des spécificités historiques, géographiques, juridiques et c’est cela qu’il faut prendre en compte et ne pas considérer que les Outre-mer forment un tout homogène. Ce n’est pas le…