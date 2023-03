Yémouna ka goumé kont lobézité

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Anthony BASSIEN-CAPSA ([email protected])

Yémouna, animatrice TV et radio, influenceuse et auteure. • ANTHONY BASSIEN-CAPSA

Depuis plusieurs années, Yémouna mène un combat contre l’obésité. Une maladie qu’elle arrive aujourd’hui à dompter. Lors d’une conférence de presse, elle annonce les différentes actions qu’elle va mener en 2023 pour sensibiliser le public.

C’est dans le cadre convivial du Café Papier, à

Jarry, que l’animatrice de télévision et de radio, influenceuse et

auteure bien connue des Guadeloupéens, Yémouna, a tenu une

conférence de presse sur son combat contre l’obésité. Elle lance

une série d’événements baptisée « 2023, une année

d’exemple ». En tant que femme engagée dans cette cause qui

lui tient tant à cœur, elle veut faire en sorte qu’on change notre

regard sur cette maladie qui a pris de l’ampleur dans notre

archipel, d’autant plus que cette année marque le 10e anniversaire

de son opération de sleeve gastrique (procédure de réduction de

l’estomac, ndlr).

Une cause personnelle

Si Yémouna a voulu se battre contre

l’obésité,…