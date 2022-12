“Zion” : des trésors à chaque pas

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

EXPOSITION

Susanna Derganc, une artiste qui aime mettre en valeur

les trésors de la nature. • PHOTOS CLO.M./FRANCE-ANTILLES

Susanna Derganc propose une exposition originale à la Bibliothèque Schœlcher : Zion. L’artiste veut ainsi montrer que dans la nature, il existe des trésors à chaque pas. Après avoir ramassé ses trouvailles, elle laisse s’envoler son imagination dans son atelier et le résultat est au rendez-vous.

Susanna Derganc est une citoyenne du monde.

Partagée entre une famille slovène d’un côté et une famille

portugaise de l’autre, elle grandit en Italie. C’est avec Erasmus,

qu’elle connaîtra la France avec quelques mois de scolarité à

l’université de Picardie. Puis, la vie lui offre un beau cadeau :

un échange universitaire avec l’Université des Antilles. Susanna

tombe sous le charme de l’île et de ses habitants. Elle décide de

s’installer et voilà plus de 20 ans qu’elle travaille en Martinique

comme guide. “C’est l’endroit du monde où j’ai passé le plus de

temps”, explique avec un large sourire l’artiste, avec sa voix si

douce.

Tout est douceur en elle et… en ses œuvres. Des

œuvres qui plaisent car elle en a déjà vendu une bonne dizaine.

“Les clients veulent repartir de suite avec…